Offerte Amazon: SSD interno da 4 TB, WD Black SN750 NVMe in fortissimo sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD interno da 4 TB, ovvero un WD Black SN750 NVMe. Lo sconto segnalato da Amazon è di circa 400€.

Offerta Amazon WD BLACK SN750 NVMe SSD Interno per Gaming ad Alte Prestazioni, 4 TB € 592,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per un WD Black SN750 NVMe è 993€. Il prezzo di questo SSD interno da 4 TB saliva e scendeva di poche decine di euro ogni poche settimane. Ora però si trova in fortissima offerta, la più bassa mai proposta da Amazon: l'SSD in precedenza era sceso intorno agli 800€, i 592.99€ odierni sono un prezzo d'eccezione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, ma fate attenzione: la disponibilità è per il 12 novembre (al momento della scrittura). Potete acquistarlo ora che il prezzo è basso per assicurarvi di riceverlo a novembre appena disponibile.

Passando ai dati tecnici, il WD Black SN750 NVMe ha un fattore di forma M.2. Come detto, la capacità di archiviazione è di 4 TB. La velocità di lettura è di 3.400 MB/s. Le dimensioni (LxPxA) sono 22 x 80 x 2 mm. Ricordiamo che questo SSD non è compatibile con PS5.

WD Black SN750 NVMe

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.