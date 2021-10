Back 4 Blood primo nella classifica Steam per la seconda settimana di fila

Back 4 Blood è primo nella classifica Steam per la seconda settimana di fila: un risultato eccellente per lo sparatutto cooperativo a base di zombie sviluppato da Turtle Rock Studios, disponibile senza costi aggiuntivi anche su Xbox Game Pass per PC.

Come avrete letto nella nostra recensione di Back 4 Blood, ci troviamo di fronte a un vero e proprio sequel spirituale di Left 4 Dead, caratterizzato dalle stesse meccaniche ma anche da diverse interessanti novità.

Sebbene God of War abbia scalato la top 10 globale di Steam dopo l'annuncio della versione PC, non ritroviamo i preorder del gioco nella classifica, che al secondo posto vede l'ottimo New World di Amazon Games.

Classifica Steam, settimana dal 18 al 24 ottobre 2021