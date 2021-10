Halo Infinite, la campagna single player verrà presentata oggi

La campagna single player di Halo Infinite verrà presentata oggi, 25 ottobre 2021, alle 15.00 ora italiana, nell'ambito di un livestream organizzato da Microsoft e 343 Industries.

L'insider Tom Henderson aveva dato come imminente la presentazione della campagna di Halo Infinite, parlando anche di grandi annunci Xbox che tuttavia non sappiamo se troveranno posto o meno all'interno dello streaming di oggi.

Parliamo ad ogni modo di una presentazione attesissima dai numerosi fan di Halo, che dopo i vari approfondimenti dedicati al multiplayer free-to-play non vedevano l'ora di scoprire anche l'impianto single player.

Ricorderete senz'altro che è stata proprio la presentazione della campagna single player dello scorso anno a determinare il rinvio di Halo Infinite al 2021, dunque è del tutto legittimo che si sia voluto aspettare il momento giusto per un nuovo reveal.

Halo Infinite sarà disponibile a partire dall'8 dicembre in formato cross-gen, dunque su PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Come tutte le esclusive first party Microsoft, il gioco potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass fin dal day one.