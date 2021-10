La versione PC di God of War ha scalato in un lampo la top 10 globale di Steam, piazzandosi in prima posizione. Se vogliamo è il primo segno del successo di questa versione del gioco, evidentemente apprezzatissimo anche dai giocatori PC.

Nel volgere di poco più di un'ora, le prenotazioni di God of War gli hanno permesso di sedersi sopra a New World, il fenomeno PC del momento, a Back 4 Blood e a Inscryption, per citare i tre titoli che gli sono più prossimi.

God of War primo in classifica su Steam

God of War è disponibile anche su Epic Games Store, ma lì la classifica dei giochi più venduti non è stata ancora aggiornata, quindi non possiamo sapere come stia andando. Sicuramente non male, visto il boato che ha creato in fase d'annuncio.

Del resto si tratta di una delle esclusive PlayStation più prestigiose, quindi è normale che stia andando così. Per dire, solo su console ha venduto 19,5 milioni di copie, una cifra enorme per un'esclusiva.

Ormai da mesi Sony sta mostrando la volontà di pubblicare i suoi giochi anche su PC, andando a cercare un mercato troppo grosso e importante per essere ignorato, soprattutto in un'epoca in cui le produzioni tripla A hanno raggiunto costi esorbitanti.