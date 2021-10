Denuvo rimosso da Nier Replicant, Crysis Remastered e non solo su PC

Questa settimana vari giochi hanno visto la rimozione di Denuvo, il sistema anti-tamper largamente in uso su PC. Precisamente, Square Enix ha rimosso Denuvo da Shadow of the Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider, oltre che da Nier Replicant. Bandai Namco l'ha rimosso da Ace Combat 7: Skies Unknown e Crytek da Crysis Remastered.

NieR Replicant ver.1.22474487139... è stato pubblicato su PC il 23 aprile 2021. Square Enix ha quindi rimosso Denuvo dal gioco sei mesi dopo l'uscita. Non è passato molto tempo, in altre parole. Crysis Remastered, invece, è uscito su Epic Games Store il 18 settembre 2020: ci è voluto molto più tempo in questo caso. Ricordiamo che la versione Steam del gioco di Crytek non usa Denuvo.

Nier Replicant

Sarà interessante vedere quali sono i miglioramenti di Crysis Remastered ora che Denuvo è stato rimosso. Ricordiamo infatti che i sistemi anti-tamper tendono a creare alcuni problemi con i giochi PC, limitandone in alcuni casi le prestazioni.

Diteci, siete soliti acquistare giochi limitandovi a quelli che non usano Denuvo, oppure non è un dettaglio che vi interessa particolarmente?

Ecco infine la recensione di Crysis Remastered Trilogy.