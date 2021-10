ASUS Dual Radeon RX 6600 disponibile in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità ufficiale della ASUS Dual Radeon RX 6600, la variante base della nuova GPU entry level della serie AMD RDNA 2 che, pensata per il 1080p senza compromessi, è in grado di far girare Far Cry 6 in 1440p con ray tracing attivo a quasi 60 frame per secondo grazie alla tecnologia FidelityFX Super Resolution.

Il punto debole della nuove GPU AMD, qui la nostra recensione, è il prezzo consigliato che cresce ulteriormente tra tasse e carenza di GPU arrivando a 529,00 € IVA inclusa, almeno presso NextHS.it e Drako.it.

La ASUS Dual Radeon RX 6600 è una scheda compatta pensata per il 1080p

Tra le caratteristiche della ASUS Dual Radeon RX 6600, disponibile al dettaglio solo in versione custom, troviamo il raffreddamento Axial-Tech a doppia ventola, modalità zero decibel e ottime temperature, punto di forza di una GPU che fa da cuore di schede video fresche e silenziose. Il modello ASUS, inoltre, nasce da un processo di manifattura ad alta precisione che si conclude con una fase di test di 144 ore per garantire la qualità di ogni scheda.

Scheda tecnica ASUS Dual Radeon RX 6600