GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE: la recensione della nuova scheda video AMD entry level

Oltre a questo il bagaglio della scheda comprende il pieno supporto per le tecnologie di ultima generazione che includono AMD Smart Access Memory, che sfrutta la tecnologia Resizeable BAR per garantire pieno accesso a tutta la memoria della GPU, e le tecnologie FidelityFX, prima tra tutte la Super Resolution che grazie a un algoritmo di upscaling piuttosto sofisticato garantisce un buon guadagno prestazionale in relazione alla perdità di qualità dell'immagine ed è disponibile in Far Cry 6, Deathloop e World War Z: Aftermath. Da notare inoltre l' evoluzione del software Radeon Adrenaline con un nuovo overclock automatico per i sistemi tutti AMD e pieno supporto per Windows 11.

In lunghezza, va detto, la GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE non è proprio una dalle dimensioni contenute. Arriva infatti a 28.2 centimetri che possono dare qualche problema nel caso di alcuni case compatti. Ma si ferma a 4.1 centimetri in quanto a spessore, è molto leggera e promette temperature molto basse viste le tre ventole abbinate a un chip a basso consumo. Non manca inoltre di doppia porta HDMI 2.1, oltre che di doppia DisplayPort 1.4 e rispetta i requisiti minimi della realtà virtuale, risultando utile anche in un sistema a più schermi con Multiview da quatro schermi e risoluzione massima 8K.

La banda passante di 224 GB/s, comunque, dovrebbe essere più che sufficiente per una scheda inevitabilmente inferiore alla AMD Radeon RX 6600 XT, visto il 14% in meno di stream processor che è coerente con un prezzo inferiore del 13%. Ma viste le frequenze ridotte ci saremmo aspettati un prezzo più contenuto. Parliamo infatti di una soluzione che finisce nella fascia bassa dei 300 dollari e che da noi, rincari dovuti alla carenza di chip esclusi, finisce nella fascia alta dei 300 euro, risultando ancor meno conveniente della già non imperdibile AMD Radeon RX 6600 XT. Si distingue però in quanto a consumi con un TBP di 132 W che risulta inferiore a quello della sorella maggiore del 21%.

La AMD Radeon RX 6600, PCIe 4.0 e dotata di HDMI 2.1 come le sorelle maggiori, si siede sul gradino più basso della gerarchia delle GPU RDNA 2 con un chip Navi 23 da 1792 stream processor. Si accontenta quindi di 28 compute unit contro le 32 della AM Radeon RX 6600 XT, perdendo di conseguenza 4 ray accelerator e frenando anche sulle frequenze che nel caso della GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE si fermano a 2044 MHz nel caso del game clock, risultando di oltre 300 MHz inferiori a quelle della sorella maggiore. In boost, però, il clock può toccare quota 2491 MHz, arrivando a meno di 100 MHz di distanza rispetto al design di riferimento della AMD Radeon RX 6600 XT. Non cambiano inoltre i 32 MB di Infinity Cache e gli 8 GB di memoria GDDR6 su bus a 128-bit, seppure in questo caso a 14 Gbps anziché 16 Gbps.

Prestazioni

In quanto a potenza bruta la GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE, che è una Radeon RX 6600 entry level, è decisamente vicina AMD Radeon RX 5600 XT, almeno secondo il benchmark 3DMark Time Spy Fire Strike Ultra, finendo a circa 17 punti percentuali di distanza dalla AMD Radeon RX 6600 XT. Consuma però il 21% in meno e gode di prestazioni sufficienti a garantire, con le impostazioni grafiche al massimo, il 1080p a framerate discreto con i titoli più pesanti, il 1080p a frame sostenuto con i titoli di ultima generazione ottimizzati e il 1080p a framerate elevato con i competitivi. Inoltre in diversi casi se la cava bene anche in 1440p e, come anticipato, può fare leva sull'upscaling FidelityFX Super Resolution, ovviamente nei titoli che lo supportano. Scendendo nel dettaglio dei test in gioco, la potenza bruta della GPU e le ottimizzazioni dell'architettura RDNA 2 si fanno sentire con la scheda che mostra finalmente il vantaggio prestazionale sulla AMD Radeon RX 5600 XT, distaccandola anche del 20% e facendo girare Gears 5, ovviamente al massimo dettaglio, a 80 fps di media in 1080p e 54fps in 1440p. Abbastanza per giocare senza problemi a entrambe le risoluzioni, cosa valida anche nel caso di Dirt 5, nonostante il ray tracing applicato ai veicoli, e Assassin's Creed Valhalla, con la sua mappa sterminata.

Si fanno invece più difficili le cose nella Londra di Watch Dogs: Legion, ma parliamo comunque di 55 fps in 1080p e 41 in 1440p, sempre con le impostazioni al massimo, escluso il ray tracing. I pochi ray accelerator della GPU non riescono infatti a gestire la pesante applicazione dell'illuminazione basata sulla fisica che schiaccia le prestazioni fino a 7 fps in 1080p. Lo stesso, anche se in questo caso le immagini per secondo salgono a 16, lo possiamo dire per Cyberpunk 2077, che tra l'altro gira a 41 fps in 1080p anche senza illuminazione avanzata, ma non per Control che in Full HD gira a 46 fps con il ray tracing attivo, arrivando a 86 fps in 1080p e 49 fps in 1440p senza attivare l'illuminazione avanzata. Il problema non si pone invece con Metro Exodus Enhanced Edition, che non gode di supporto per il ray tracing con le GPU AMD, e per Godfall che invece gode del supporto per il ray tracing ma anche dell'implementazione della FidelityFX Super Resolution, arrivando a 112 fps in 1080p e 80 fps in 1440p nonostante l'illuminazione avanzata. Questa, comunque, risulta gestibile anche sostituendo l'FSR con il CAS, che migliora la resa visiva, visti i 74 fps raggiunti con il titolo Counterplay Games in 1080p, ma la tecnologia AMD è piuttosto importante, visto che permette di giocare a framerate elevati a Far Cry 6, non proprio un peso piuma anche a causa del ray tracing, e Deathloop.

In sostanza una scheda come la GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE è sufficiente per godere del 1080p senza compromessi anche con titoli impegnativi, a patto di non pretendere un'applicazione massiccia del ray tracing senza upscaling a compensare, e scivola solo su Cyberpunk 2077, comunque giocabile anche con le impostazioni grafiche spinte. Evidenzia però come la neonata AMD sia una scheda che non può promettere una longevità estrema, fatta eccezione per i titoli competitivi che su una scheda del genere girano con fps a doppia cifra, e che per sopravvivere con i titoli più pesanti in arrivo in futuro dipenderà probabilmente dalla diffusione e dalla qualità dell'implementazione della FidelityFX Super Resolution.

A questo vanno poi aggiunti margini di overclock non eccelsi, a meno di non spingere sui consumi, visto l'1% di prestazioni in più raggiunto spingendo il core di 100 MHz e la memoria a 15 Gbps. Inoltre, nel soppesare la GPU AMD, dobbiamo considerare un divario del 4% tra diminuzione di prezzo e diminuzione di prestazioni che riduce la convenienza, seppur di poco, rispetto alla AMD Radeon RX 6600 XT.