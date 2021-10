Back 4 Blood: Razer sta indagando sui blocchi della versione PC

Back 4 Blood è finalmente disponibile su console e PC. Lo sparatutto in prima persona sta però avendo qualche problema sui computer che usano software Razer, precisamente vengono segnalati blocchi e stuttering. La compagnia sta indagando sulla questione.

Le segnalazioni, effettuate ad esempio su Reddit, suggeriscono che il problema si presenta ogni volta che i giocatori di Back 4 Blood usano il mouse o la tastiera per giocare. Pare invece che i controller non creino problemi. Al tempo stesso, però, non è un problema per tutti i giocatori, quindi Razer sta cercando di capire cosa effettivamente lo causi.

Uno dei mostri di Back 4 Blood

Razer ha affermato che sta "attivamente investigando il problema". PCGamesN ha inoltre contattato Turtle Rock Studios, che però non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito a questi problemi di Back 4 Blood. Per il momento, la soluzione migliore sembra sia disabilitare i software Razer, in attesa di un patch.

Se invece ancora non avete deciso se comprare il gioco, ecco la nostra recensione di Back 4 Blood, sequel spirituale di Left 4 Dead.