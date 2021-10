Spider-Man: il cosplay di Gwen Stacy di donnaloli è perfetto

I fumetti sono una delle prime fonti di ispirazione per il mondo del cosplay. Ogni saga propone, tra eroi e cattivi, molteplici personaggi interessati da ricreare, ma tra i sempreverdi vi è per certo Gwen Stacy, l'eroina del mondo narrativo di Spider-Man. Ora, donnaloli ci propone il proprio cosplay di Gwen Stacy: il risultato è perfetto!

Come potete vedere, donnaloli ha ricreato con il proprio cosplay una Gwen Stacy con il costume da Spider-Gwen. Ha però scelto di raffigurarla non durante uno scontro o mentre volteggia per la città, ma in un momento di relax, mentre si gode snack e bibite. Una scelta particolare che ci ricorda che le eroine e gli eroi hanno bisogno di prendersi una pausa di tanto in tanto.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Gwen Stacy realizzato donnaloli? L'eroina del mondo di Spider-Man è stata ricreata nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?