PlayStation: trailer presenta 23 giochi PS5 e PS4 come dei cibi, per un "pranzo senza limiti"

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un video dedicato alla line up dei giochi PS5 e PS4 in uscita e già disponibili. Non si tratta però di un classico trailer, ma di una versione molto simpatica nella quale i 23 giochi diventano dei cibi.

Il trailer, lungo ben 6 minuti, ci presenta i seguenti giochi PS5 e PS4 in uscita o già disponibili:



Horizon Forbidden West viene presentato come un mix di carne, salse e di oggetti tecnologici, rappresentando così la fusione tra natura selvaggia e tecnologia futuristica del gioco di Guerrilla Games.

Elden Ring, invece, è un mix di prodotti culinari, ma esteticamente spicca un bicchiere adornato da foglie di colore dorato: si tratta di un riferimento all'albero che potremo trovare all'interno dell'avventura di FromSoftware.

Lost Judgement, invece, propone due ravioli su una bilancia a due bracci, che rappresenta la giustizia, uno dei temi portanti dell'avventura. Il trailer prosegue e per ogni gioco mostra una portata che crea "l'illimitato pasto" che aspetta i giocatori PlayStation.

Diteci, tra i moltissimi cibi presenti in questo trailer di PlayStation, qual è quello che più vi ispira?