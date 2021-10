PS5: devi pagare 200$ extra prima di poterla comprare, la nuova politica di Best Buy

Comprare PS5 non è semplicissimo, nemmeno negli USA. Ora però sta diventando ancora più complesso e costoso. La console di Sony, per essere acquistata da Best Buy, richiede un abbonamento Totaltech, che costa 200$ all'anno. Se non si è iscritti, non si può comprare la console.

Best Buy dispone di un servizio chiamato Totalteach che concede vari bonus, come la consegna gratis entro due giorni, istallazione del prodotto, servizio di assistenza, reso gratis entro 60 giorni, sconti esclusivi e garanzia di due anni sui prodotti. Il servizio ha quindi la propria utilità, ma bloccare un prodotto limitato come PS5 dietro un pagamento di 200$ non è ovviamente una scelta piacevole per molti acquirenti.

In Italia, su Amazon, gli iscritti Prime hanno un accesso prioritario all'acquisto di PS5: è però diverso da un accesso esclusivo. Inoltre, il costo di un abbonamento Prime è molto più basso e offre altri servizi oltre a quelli di Totaltech. Certamente la situazione non è semplice e Best Buy sta cercando di premiare i clienti più fedeli con questa strategia, ma è impossibile non pensare che lo faccia anche per spingere più persone a spendere soldi extra.

Voi cosa ne pensate? Se una catena italiana facesse qualcosa del genere sareste infastiditi?

Rimanendo in tema vendite, PS5 continua a essere la più venduta in Spagna, Xbox vende un decimo.