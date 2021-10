GTA: The Trilogy Definitive Edition sta stracciando GTA 5 next-gen su YouTube

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sta stracciando la versione next-gen di GTA 5 su YouTube: la raccolta rimasterizzata è stata accolta in maniera a dir poco entusiastica, a differenza della terza versione di Grand Theft Auto V.

Andando infatti a controllare l'accoglienza riservata ai due prodotti sulla celebre piattaforma, è possibile constatare che il trailer d'annuncio di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ha ottenuto una percentuale di apprezzamento pari al 97,6%, con circa 225.000 "mi piace" su di un totale di 230.000 voti.

Ben diversa è stata la situazione che Rockstar Games si è trovata di fronte con il trailer di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S, pubblicato a settembre, che ha avuto una percentuale di voti negativi pari all'88,8%, con circa 253.000 "non mi piace" su 285.000 valutazioni.

Insomma, sembra che gli utenti aspettino con maggiore trepidazione la nuova raccolta rimasterizzata con Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas piuttosto che il debutto del quinto capitolo sulle piattaforme next-gen.

Dopodiché, ovviamente, bisognerà vedere che numeri saranno in grado di totalizzare i due titoli in termini di vendite.