Superman è bisessuale: i dettagli sul figlio di Clark Kent nel prossimo fumetto

Come condiviso da DC, nel prossimo albo a fumetti "Superman: Son of Kal-El" verrà svelato che Superman è bisessuale. L'uscita è attesa per il 9 novembre 2021 negli USA. L'attuale Superman è Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane.

Sappiamo che il giovane Jon incontrarà Jay Nakamura, un reporter. Tra Superman e Jay nascerà prima una grande amicizia che si trasformerà poi in una relazione romantica dopo che il reporter si sarà preso cura dell'Uomo d'Acciaio, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Superman sarà infatti allo stremo a causa degli sforzi richiesti per tenere tutti al sicuro.

"L'idea di sostituire Clark Kent con un altro salvatore bianco etero sembrava un'opportunità mancata", ha detto Tom Taylor, lo scrittore della serie, in un'intervista al New York Times. "Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedersi rappresentati dai propri eroi e sono molto grato che la DC e la Warner Bros condividano questa idea. Il simbolo di Superman ha sempre rappresentato la speranza, la verità e la giustizia. Oggi, quel simbolo rappresenta qualcosa di più. Oggi, più persone possono vedere se stesse nel supereroe più potente dei fumetti".

L'artista John Timms ha aggiunto: "Sono incredibilmente onorato di lavorare al fianco di Tom sulla serie Superman: Son of Kal-El che mostra Jon Kent alle prese con la sua complessa vita moderna, mentre salva il mondo dalle più grandi minacce".

"Non potremmo essere più orgogliosi di raccontare questa importante storia di Tom Taylor e John Timms", ha detto Jim Lee, DC Chief Creative Officer e Publisher. "Parliamo molto del potere del multiverso DC nella nostra narrazione e questo è un altro incredibile esempio. Possiamo avere Jon Kent che esplora la sua identità nei fumetti così come Jon Kent che impara i segreti della sua famiglia in TV in Superman & Lois. Coesistono nei loro mondi e nei loro tempi, e i nostri fan possono godersi entrambi contemporaneamente".

