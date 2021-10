Bloodborne diventa una serie animata in stile Cartoon Network in questo video realizzato da un fan

Bloodborne non è probabilmente il souls-like di Miyazaki più venduto, ma non per questo è stato dimenticato. Molti fan gli dedicato fan-art e altri opere artistiche, come il video che vi abbiamo condiviso poco sopra. Si tratta di un bellissimo video in stile serie animata di Cartoon Network. Il creatore è Anthony Berardo.

Come è possibile leggere anche nella descrizione, e come potranno capire i più appassionati, questo video è stato ispirato dalle opere di Gennadij Borisovič Tartakovskij, come ad esempio Samurai Jack e Il Laboratorio di Dexter. Si tratta solo di 27 secondi, ma sono stati creati con grande attenzione e cura. Possiamo vedere Yarnham, l'ambientazione principale di Bloodborne, così come tante creature e nemici del gioco.

Si parte con i classici cittadini armati di asce e torce, insieme ai cani e ai nemici simil-ogre. Vediamo poi il cacciatore di Bloodborne con la tenuta e l'arma trasformabile. Si passa poi ad Amelia, un boss. Possiamo vedere anche qualcosa del DLC, The Old Hunters, precisamente Maria, altro boss. Il video mostra un po' di tutto, per ogni sezione di gioco.

La qualità è ottima e ci permette di immaginare come sarebbe potuta essere una serie animata dedicata a Bloodborne. Diteci, vi piacerebbe se Sony sfruttasse le proprie IP per realizzare prodotti alternativi di questo tipo?

Se vi piacciono le curiosità, i boss finali dei DLC di Dark Souls 3 e Bloodborne si sfidano in video, chi vince? Vi ricordiamo anche che Elden Ring è stato rimandato e che una closed beta è stata annunciata.