Grounded: il trailer di lancio del maxi aggiornamento Hot and Hazy

Obsidian Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di Hot and Hazy, il maxi aggiornamento gratuito di Grounded disponibile da oggi. Lo trovate in testa alla notizia. Per chi non lo conoscesse, Grounded è un particolare survival ambientato nel giardino di una casa, in cui dei ragazzini in miniatura devono riuscire a non farsi mangiare dagli insetti o a non farsi uccidere dagli altri pericoli che infestano la natura..

Hot and Hazy è disponibile per tutte le versioni del gioco, quindi PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Naturalmente anche la versione Xbox Game Pass è stata aggiornata con tutte le novità, quindi gli abbonati potranno provarle da subito. Tra queste ultime troviamo dei nuovi nemici, dei nuovi biomi da visitare, come la sabbiera e tanto altro ancora.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Grounded è ancora in Accesso Anticipato. Quindi in futuro arriveranno sicuramente altri aggiornamenti, prima del lancio della versione finale che si spera avvenga entro il 2022. Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Grounded.