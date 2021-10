Might & Magic X - Legacy torna in vendita, Ubisoft ha sistemato i problemi

Ubisoft ha annunciato il ritorno in vendita di Might & Magic X - Legacy, dopo la rimozione dai vari store dovuta ai problemi di progressione causati dallo spegnimento dei server di gioco, che avevano reso inaccessibili molte sezioni.

Might & Magic X - Legacy era stato tolto dai negozi il 1° giugno 2021, dopo la disattivazione dei server. Il problema è che anche chi lo aveva già acquistato non poteva più giocarci. La piccola comunità rimasta dietro al gioco si era quindi lamentata con il publisher per il trattamento ricevuto.

Ubisoft ha quindi deciso di rimediare, aggiornando Might & Magic X - Legacy per rimuovere tutti i blocchi, così da renderlo di nuovo disponibile su Steam e Ubisoft Store. Inoltre, per compensare i giocatori per il disagio, ha deciso di regalare a tutti il DLC "The Falcon & The Unicorn", che va a completare l'esperienza.

Difficilmente vedremo un nuovo Might & Magic come quelli classici, ma almeno cerchiamo di preservare i capitoli che già esistono, così che chi li acquista possa effettivamente giocarci.