Apex Legends: update 1.82 disponibile, le modifiche del 20 ottobre 2021

Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Apex Legends. Si tratta dell'update 1.82 ed è stato reso disponibile il 20 ottobre 2021. Il team di sviluppo ha indicato anche una patch note tramite Twitter.

Ecco la lista delle modifiche indicate dalla patch note dell'update 1.82 di Apex Legends:



Abbiamo risolto un problema che faceva sì che i giocatori venissero segnati come non pronti mentre facevano matchmaking nella modalità Classificata

Abbiamo risolto un paio di problemi che causavano l'arresto o il crash delle pose dei banner animati

Migliorata la protezione contro gli attacchi DDoS

Risolti problemi di audio e di rendering con il respawn delle navi

Risolto un problema con l'utilizzo del drone di Crypto nella stanza della mappa

Risolto un problema con Pathfinder che aveva un cooldown costante di 30 secondi per il rampino indipendentemente dalla distanza nelle Arene

Il tracker Beacons Scanned di Pathfinder ora si aggiorna correttamente

Corretti gli exploit di melee e spin-up relativi a Sheila

Il corvo nella skin Niflheim Hundr di Bloodhound ora viene mostrato correttamente come bianco nella lobby

Correzioni della stabilità e ottimizzazioni della memoria

Un personaggio di Apex Legends

Come possiamo vedere, si tratta solo di una serie di correzione a problemi emersi in Apex Legends. Pare quindi che non vi siano modifiche sostanziali ai contenuti del battle royale nell'update 1.82.

Il precedente aggiornamento era l'update 1.81 che includeva le prime correzioni ai problemi dei server.