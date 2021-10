Dark Souls 3 vs Bloodborne: i boss finali dei DLC si sfidano in video, chi vince?

Se i boss finali dei DLC di Dark Souls 3 e Bloodborne dovessero sfidarsi in un uno contro uno, chi vincerebbe? La risposta arriva nel video che potete vedere qui sopra ed è frutto di una mod. Il filmato è di Garden of Eyes ed è stato reso possibile grazie ai modder PapaAppa, Gomp e MintedCopper.

Nel video possiamo vedere lo scontro da Orfano di Kos e Gael il Cavaliere Schiavo. Il primo è il boss finale del DLC di Bloodborne, The Old Hunters, mentre il secondo è il boss finale del secondo DLC di Dark Souls 3, The Ringed City. Gael è il personaggio che porta il giocatore all'interno del primo DLC, inoltre, ed è una figura importante per la trama.

Lo scontro vede quindi i due boss di Bloodborne e Dark Souls 3 darsi battaglia per tre volte, precisamente nell'arena di Gael, poi in quella del Re Senza Nome e infine nell'area del boss finale del gioco principale. Le statistiche delle due creature sono invariate. Ovviamente l'Intelligenza Artificiale delle due creature non è in grado di giocare in modo difensivo e di schivare i colpi avversari e si preoccupa solo di attaccare il più possibile. Lo scontro è però entusiasmante e teso: il primo match viene vinto da Kos, ma i due successivi vengono vinti da Gael.

Diteci, cosa ne pensate di queste battaglie? Quali di questi nemici vi ha dato più problemi in Bloodborne e Dark Souls 3?

Infine, vi segnaliamo che Dark Souls Nightfall sarà il miglior modo per attendere Elden Ring.