God of War ha venduto quasi 20 milioni di copie

God of War è stato un enorme successo per Sony e PlayStation, dato che è riuscito a vendere quasi 20 milioni di copie. Più precisamente, ad agosto 2021 ne aveva vendute 19,5 milioni, una cifra davvero enorme considerando che si tratta di un'esclusiva.

Il dato è stato svelato in concomitanza con l'annuncio della versione PC del gioco, direttamente sul PlayStation Blog:

Ad agosto 2021 le copie vendute di God of War per PlayStation 4 ammontavano a 19,5 milioni e non vediamo l'ora di offrire questa esperienza a un nuovissimo gruppo di giocatori: quelli su PC!

Attualmente God of War è giocabile su PS4 e PS5. In realtà anche su PC, tramite il servizio in abbonamento PlayStation Now. Comunque sia, la versione nativa per quest'ultima piattaforma arriverà sul mercato il 14 gennaio 2022.