Starfield: trailer dedicato ai Sistemi Colonizzati e le fazioni presenti

Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer di Starfield dedicato ai Sistemi Colonizzati, l'area del sistema solare dove si svolge il gioco, e le due grandi fazioni che lo abitano: le Colonie Unite e il Collettivo Freestar.

Il filmato purtroppo non mostra vere e proprie sequenze di gioco, ma offre dettagli interessanti della lore di Starfield. Come spiega Emil Pagliarulo, design director di Bethesda Game Studios, Starfield è ambientato nel 2330, in una piccola area della via Lattea distante circa 50 anni luce dal sistema solare, chiamata per l'appunto Sistemi Colonizzati.

Circa 20 anni prima dell'inizio del gioco, le Colonie Unite e il Collettivo Freestar, le due più grandi fazioni presenti in quest'area, si affrontarono nella sanguinosa Guerra Coloniale. Oggi le fazioni godono di una relativa pace, ma i Sistemi Colonizzati rimangono tutt'ora dei luoghi pericolosi. Vi sono numerose minacce umane, tra cui i mercenari Ecliptic, i pirati della Flotta Cremisi, i violenti predatori spaziali e i fanatici religiosi della Casata Va'ruun.

L'organizzazione Constellation si impegna a scoprire i misteri della galassia. E i giocatori in qualità di loro nuovi membri, esploreranno i recessi più remoti dei Sistemi Colonizzati.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile per Xbox Series X|S e PC a partire dall'11 novembre del 2022. Di recente sono trapelate nuove immagini dell'RPG spaziale di Bethesda con un leak.