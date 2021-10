Starfield: nuove immagini dell'RPG spaziale Bethesda trapelano con un leak

Starfield si è finalmente mostrato con un primo trailer di presentazione lo scorso E3, ma a parte quel video e qualche concept art non abbiamo visto molto del gioco effettivo, per questo si cerca di carpire informazioni anche da leak la cui affidabilità è tutta da confermare, come queste nuove immagini trapelate online e considerate autentiche da alcuni leaker.

Si tratta, anche in questo caso, di asset preparatori, dunque non sono screenshot né elementi di gioco definitivi, ma possono comunque dirci qualcosa dello stile e del livello di dettaglio cercato da Bethesda per il suo nuovo e attesissimo RPG spaziale.



Vediamo in particolare delle tute spaziali, che confermano lo stile visto anche in varie immagini precedenti, anche se dimostrano pure una notevole possibilità di differenziazione in questi elementi, che verosimilmente saranno modificabili e personalizzabili dai giocatori.

Todd Howard e Bethesda hanno parlato dello stile grafico e tecnologico di Starfield come di una sorta di "NASApunk", ovvero uno stile che parte da elementi realistici, come le tecnologie effettivamente utilizzate dalla NASA, e ci costruisce sopra elementi fantasiosi, provando a prevedere eventuali sviluppi futuri della tecnologia spaziale.



Anche queste tute confermano questa visione particolare della fantascienza, visto che si tratta di oggetti sicuramente fantasiosi ma comunque con una possibile attinenza al reale. Provando a interpretare, possiamo pensare che alcune delle tute mostrate abbiano dei jetpack montati sulla schiena, cosa che aprirebbe la strada a possibilità di movimento ampliate, mentre lo stile di alcune può far pensare alla presenza di possibili fazioni tipo pirati spaziali, cacciatori di taglie o qualcosa del genere, ma si tratta solo di supposizioni.

Tra le immagini è visibile anche quello che sembra un blueprint, ovvero un progetto per un "Mast Explorer Helmet", che potrebbe essere un elemento da conquistare o costruire attraverso il crafting. Per il resto, di recente abbiamo saputo che Starfield ha più dialoghi di Skyrim e Fallout 4, mentre in precedenza abbiamo visto tre video sugli scenari di Akila, Neon e New Atlantis. Ricordiamo che il gioco è atteso per il 22 novembre 2022 su Xbox Series X|S e PC.