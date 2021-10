Epic Games sarà il publisher dei giochi di Eyes Out e Spry Fox

Epic Games ha annunciato una partnership grazie alla quale sarà il publisher dei nuovi giochi degli studi indipendenti Spry Fox ed Eyes Out.

Eyes Out è il nuovo studio fondato pochi mesi fa da Robin Finck, chitarrista dei Nine Inch Nails, e Cory Davis, il creative director di Spec Ops: The Line, attualmente al lavoro su un gioco descritto come un "horror game cosmico immersivo single-player che pone l'enfasi sulla narrazione ambientale".

Spry Fox invece è lo studio autore di Cozy Grove, l'"alternativa di Animal Crossing" per PC, mobile e console. Attualmente sta lavorando a un progetto non ancora annunciato, di cui sappiamo solamente che sarà un gioco multiplayer non-violento e che punta a "rendere più luminoso il mondo".

Come accennato in apertura, grazie a questa partership entrambi i giochi saranno pubblicati da Epic Games. Sia Eyes Out che Spry Fox dovrebbero svelare maggiori dettagli sui loro interessanti progetti nei prossimi mesi.

Rimanendo in tema, di recente Tim Sweneey, il CEO di Epic Games ha affermato che i giochi che sfruttano chainblock e criptovalute saranno i benvenuti su Epic Games Store.