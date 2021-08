Eyes Out è il nuovo studio del chitarrista dei Nine Inch Nails e il director di Spec Ops: The Line, al lavoro su un titolo horror

Cory Davis, il creative director e designer di Spec Ops: The Line, e Robin Finck, chitarrista dei Nine Inch Nails, hanno creato un nuovo studio, Eyes Out, attualmente al lavoro su un nuovo titolo horror.

Situato a Los Angeles, quello di Eyes Out viene descritto come un team di "appassionati creatori di mondi e di storie che credono nella potente sinestesia che emerge dalla musica, la narrativa e le esperienze interattive". Il primo progetto dello studio è attualmente in cantiere ed è un "horror game cosmico immersivo single-player che pone l'enfasi sulla narrazione ambientale". Novità al riguardo verranno svelate nel corso dei prossimi mesi.

Per Davis non si tratta della prima esperienza nel genere horror. In passato ha lavorato a Condemned 2: Bloodshot, F.E.A.R. Extraction Point e il titolo PlayStation VR Here They Lie. Finck dal canto suo ha collaborato alle colonne sonore di Observation e NOCT.

"Abbiamo subito iniziato a lavorare ad alcuni prototipi che avevo in cantiere", spiega Davis. "E insieme ci siamo lanciati in qualcosa di inaspettato. L'approccio vibrante e senza limiti di Robin al processo creativo spinge il nostro lavoro a un livello mai visto nelle mie esperienze passate."

