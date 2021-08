Rainbow Six Siege, Operazione Crystal Guard: trailer presenta l'operatore Osa

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Rainbow Six Siege che offre un assaggio della nuova stagione, Operazione Crystal Guard, presentando il nuovo operatore Osa.

Come apprendiamo dal sito ufficiale dello sparatutto Ubisoft, Anja "Osa" Janković ha studiato elettromeccanica e ingegneria militare, ed è un genio della robotica. Reclutata da Nighthaven appena uscita dall'università, ha fondato il loro dipartimento di ricerca e sviluppo chiamato "Quantum Concepts & Robotics", e Kali in persona ha curato il suo addestramento alle operazioni sul campo.

La specialità di Osa è quella di poter schierare sul campo di battaglia uno scudo trasparente antiproiettile con artigli meccanici che si conficca nelle superfici e nei telai. Un'abilità difensiva che ricorda quella di Mira e che è piuttosto particolare se pensate che stiamo parlando di un Attaccante, il che dovrebbe dare un bello scossone agli equilibri attuali del meta del gioco.

L'appuntamento con il reveal completo di Osa e dell'Operazione Crystal Guard di Rainbow Six Siege è fissato per il 16 agosto. Fino al 24 agosto invece potrete prendere parte all'evento Containment e la sua modalità PvP ispirata ad Extraction.

Di recente un video leak ha mostrato in anticipo il negozio e alcuni degli oggetti acquistabili in Rainbow Six Extraction.