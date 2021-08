Life is Strange: True Colors, trailer presenta il DLC prequel Wavelenghts

Square Enix e Deck Nine Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Life is Strage: True Colors dedicato al DLC Wavelenghts, che farà da prequel alle vicende con protagonista Alex Chen.

Life is Strange: Wavelenghts sarà disponibile dal 30 settembre per PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. In questo episodio bonus i giocatori impersoneranno Steph Gingrich, una vecchia conoscenza per chi ha già giocato a Life is Strange: Before the Storm. Wavelenght è ambientato un anno prima l'arrivo di Alex a Haven Sprigns e le vicende si svolgeranno soprattutto nel negozio di dischi Rocky Mountain Record Traders e la stazione KRCT.

Life is Strange: True Colors sarà disponibile a partire dal 10 settembre per PS5, Xbox Series X | S, PC, Google Stadia, PS4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch ha subito un rinvio, ma dovrebbe comunque arrivare entro la fine dell'anno. Lo stesso non si può dire purtroppo per Life is Strange: Remastered Collection che è stato rimandato al 2022.