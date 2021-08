Rainbow Six Siege: al via l'evento Containment con modalità PvP ispirata ad Extraction

A partire da oggi i giocatori di Rainbow Six Siege potranno darsi battaglia in una nuova modalità PvP grazie a Containment, il nuovo evento a tempo limitato ispirato a Rainbow Six Siege Extraction che sarà disponibile fino al prossimo 24 agosto.

L'evento introduce la modalità Nest Destruction, che vede due squadre di tre giocatori scontrasi in una versione modificata della mappa Consolato. Gli Assalitori avranno il compito di distruggere il nido dei Protean, una delle razze aliene che affronteremo in Extraction, mentre i Difensori dovranno ovviamente impedirlo. La cosa interessante è che quest'ultimi potranno utilizzare solo attacchi in mischia. In compenso riceveranno un notevole buff alla velocità e agli HP, nonché la possibilità di usare mosse melee speciali come il Ramah Dash di Oryx.

L'evento Containment inoltre mette in palio la bellezza di 33 oggetti unici per gli operatori di Rainbow Six Siege, come caschi, uniformi e skin per armi, che potranno essere acquistati nella sezione Negozio.

Se volete buttarvi nella mischia ma non possedete una copia del gioco o volete coinvolgere qualche amico sarete felici di sapere che dal 13 al 15 agosto Rainbow Six Siege sarà disponibile gratis per tutti. Inoltre durante questo lasso di tempo tutti i punti progressione del battle pass saranno doppi.

Sapevate che Ubisoft e Bungie hanno intentato una causa legale verso chi vende pacchetti di cheat per Rainbow Six Siege e Destiny 2?