Porsche Design AOC Agon PD27: recensione del monitor da gioco 1440p 27 pollici con design d'autore

Da quest'unione tutta dedicata alla velocità nasce un prodotto molto interessante che mette sul piatto una curvatura marcata da 1000R, 240 Hz di refresh, 0.5 millisecondi di tempo di risposta, buona fedeltà del colore, contrasto elevato ed estetica peculiare, tanto nelle forme quanto nei dettagli. Il tutto condito da retroilluminazione RGB, un menù atipico e una lente in grado di proiettare un logo sulla scrivania che vanno a completare gli extra di uno schermo attualmente in promozione che sembra valere tutti i 649€ richiesti per comprarlo, almeno secondo la nostra esperienza maturata durante questa recensione del Porsche Design AOC Agon PD27 .

Torniamo a parlare di schermi da gioco curvi con un monitor 1440p da 27 pollici che guarda alla velocità ma anche all'estetica, sia all'interno che all'esterno del pannello. La dotazione infatti è quella di un monitor per giocatori competitivi che non vogliono rinunciare alla qualità dell'immagine, mentre il design è firmato Porsche Design e combina un sostegno ispirato alla gabbia di protezione della Porsche 911 RSR con dettagli che richiamano in modo evidente lo stile della storica azienda automobilistica tedesca.

Caratteristiche hardware

Ispirato alla Porsche 911 RSR, a partire dal sostegno in stile roll-bar per arrivare ai dettagli

La prima cosa che colpisce del monitor Porsche Design AOC Agon PD27 è senza dubbio l'estetica. Ma non è il caso di trascurare le caratteristiche hardware di un pannello che, oltre a puntare su un raggio di curvatura 1000R, in modo da avvolgere il più possibile il giocatore, combina 240 Hz di refresh con la promessa di un tempo di risposta MRPT di 0.5 millisecondi, notevole per un pannello VA che non si dimentica dei colori con una copertura dichiarata del 119% per la gamma sRGB e dell'89% per quella AdobeRGB.

I numeri non sono da record, ma sono buoni per questa tipologia di schermo che può anche contare su un contrasto elevato. Per il monitor Porsche Design AOC Agon PD27 parliamo, su carta, di un rapporto 2500:1, supportato però da un contrasto dinamico che ambisce ad arrivare a 80M:1. Il tutto combinato con una luminosità di picco dichiarata di 550 nit che dovrebbe dare una mano all'HDR, per quanto limitato alla certificazione VESA DisplayHDR 400. Tornando alle prestazioni prettamente legate al gaming troviamo invece LowInPutLag, attivo di default, e l'Adaptive Sync che garantisce FreeSync Premium Pro, compatibilità con G-Sync e supporto VRR, utile per le console.

Curvatura 1000R per avvolgere il giocatore

Il prezzo, l'abbiamo detto, è di 649€ e non è bassissimo per un 27 pollici, ma è inferiore di 150€ agli 800€ comparsi nei listini iniziali e non è molto più alto di quello di pannelli simili, nonostante i numerosi extra del Porsche Design AOC Agon PD27 che, tra le varie cose, includono una ricca connettività suddivisa in due sezioni separate per lasciare spazio al meccanismo del sostegno che permette di sollevare e alzare lo schermo per ben 15 centimetri. Il blocco di sinistra integra una DisplayPort 1.4 per sfruttare il refresh rate di 240Hz e due porte HDMI 2.0, oltre a un'uscita per jack audio da 3.5 mm, mentre a destra ci sono alimentazione e un hub USB con 4 porte Type-A e una upstream Type-B. Inoltre, cosa particolare, al fianco delle porte USB, c'è un'altra porta da 3.5 mm con modalità in ingresso per il microfono.

Il monitor si fa valere anche in quanto a extra, a partire dall'elegante custodia in spesso cartone, con tanto di loghi, che contiene uno schedario, diverse scatole a incastro per i cavi e l'alimentatore, un telecomando a infrarossi con struttura in metallo ispirato alla centralina di comando delle Porsche e un'elegante penna USB che include driver e manuale. Inoltre la dotazione dello schermo comprende due altoparlanti da 5 W, inevitabilmente limitati ma dalla potenza superiore a quelli tipici.

Un drive USB omaggio, ovviamente coerente con il design dello schermo

Ed è particolare anche il menù fatto di riquadri sovrapposti che si attiva usando il telecomando, dotato anche di retroilluminazione, o utilizzando il comodo stick che, non a caso, richiama un pomello di marcia da fuoriserie. Ed è con questo che possiamo accedere a taratura dei colori, impostazioni dell'immagine, retroilluminazione, diverse modalità HDR, overdrive, profili assortiti, Adaptive Sync, contrasto dinamico, filtro per la luce blu e impostazioni audio che includono DTS, amplificazione volume e attivazione di un effetto sonoro all'avvio dello schermo. Non mancano, infine, i controlli per l'illuminazione RGB, in parte incassata nella copertura del sostegno e in parte al di sotto della cornice inferiore dello schermo, e per una luce direzionale bianca che grazie a una mascherina può proiettare al di sotto del monitor il logo Porsche Design o, facendo scattare un interruttore meccanico, la scritta a caratteri cubitali AGON.

Scheda tecnica Porsche Design AOC Agon PD27