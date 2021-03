Cozy Grove, la recensione dell'alternativa ad Animal Crossing

C'è un certo gioco che sta facendo sfaceli in tutto il mondo ed è impossibile non guardare a quello scrivendo una recensione di Cozy Grove, ma questo non significa che il nuovo titolo di Spry Fox e The Quantum Astrophysicists Guild debba essere trattato come un mero clone senza speranza, anzi. Animal Crossing: New Horizons è un'esclusiva Nintendo Switch e considerando i suoi record di vendita è probabile che gran parte degli utenti della console in questione abbiano già fatto il loro ingresso nella propria isola paradisiaca, ma questo lascia comunque parecchio spazio a qualsiasi concorrente che si trovi al di fuori di tale piattaforma, specialmente se questo ha anche qualcosa di peculiare da mettere in tavola oltre alla solita somma delle parti riprese dal blockbuster Nintendo. È chiaro come l'originalità non sia il punto di forza di Cozy Grove, che potremmo definire "derivativo per design", in quanto ideato e sviluppato proprio in risposta ad Animal Crossing e forse anche Stardew Valley, ma il team è riuscito comunque ad infondere un po' di anima e identità a questo titolo, rendendolo un'esperienza alternativa e non necessariamente sovrapponibile alle altre.



Cozy Grove ci porta su un'affascinante e misteriosa isola popolata da teneri fantasmi



Si parte dalla stessa premessa: trovarci inizialmente da soli in un'isola apparentemente disabitata, per scoprire progressivamente nuovi abitanti, espandere la mappa e curarla sotto numerosi aspetti, proprio come nella "simulazione di vita" da parte di Nintendo. La differenza maggiore è data dal fatto di trovarsi di fronte a un gioco più strutturato, cosa che può rappresentare un punto a favore o meno, a seconda di come si preferisca intraprendere l'esperienza, ma è in definitiva un elemento caratterizzante e identitario per Cozy Grove. Il protagonista della storia è uno "spettro scout", inviato sull'isola per aiutare i vari fantasmi che la popolano: sebbene la premessa possa sembrare lugubre, lo stile è estremamente tenero e faceto, anche se non mancano i momenti più malinconici soprattutto nei ricordi che ogni personaggio si porta dietro. Al di là del crafting e della personalizzazione dell'isola, l'interazione con questi spiriti è il motore del gioco, visto che ognuno di questi ha dei compiti da assegnare al protagonista, che una volta completati assicurano ceppi dello spirito con cui nutrire il focolare al centro della mappa e un avanzamento nella "storia", colorando porzioni dell'isola e incrementando la conoscenza e il rapporto con i vari abitanti.