PC, aprile 2021: i giochi migliori del mese

Gli utenti PC potranno provare ad aprile 2021 la promettente esperienza action RPG di NieR Replicant Ver. 1.22474487139, il remake del titolo diretto da Yoko Taro e pubblicato originariamente nel 2010. Non si tratta tuttavia dell'unica uscita di un certo spessore: questo mese arrivano anche l'interessante sparatutto Outriders, l'avventura Oddworld: Soulstorm e MotoGP 21, l'ultima edizione del racer motociclistico targato Milestone.

Outriders Outriders, una sequenza di combattimento a base di poteri speciali. In uscita il 1 aprile Sviluppato da People Can Fly, Outriders è uno sparatutto a base cooperativa in cui fino a tre giocatori possono combattere insieme, sullo sfondo di un inquietante scenario fantascientifico. La storia è infatti ambientata su di un pianeta lontano, Enoch, colonizzato dai terrestri perché potesse essere la loro nuova casa. Il personaggio che controlliamo, un abile ex-militare incaricato di gestire la sicurezza durante le fasi iniziali della colonizzazione, si ritrova coinvolto in un evento anomalo e finisce in un sonno criogenico per trent'anni, solo per risvegliarsi nel mezzo di una vera e propria guerra, misteriosamente in possesso di poteri sovrumani che gli permetteranno di riportare la pace tra le fazioni in conflitto... o almeno provarci.

Oddworld: Soulstorm Oddworld: Soulstorm, il protagonista dell'avventura, Abe. In uscita il 6 aprile La serie di Oddworld Inhabitants fa il proprio ritorno con Oddworld: Soulstorm, mettendoci ancora una vota nei panni del coraggioso Abe in una nuova, impegnativa missione per donare alla sua gente la libertà dopo gli eventi narrati in New 'n' Tasty. La differenza è che stavolta troveremo ad attenderci uno scenario ancora più cupo. Lato gameplay, la formula riprende per molti versi le meccaniche originali, ma in un contesto a due dimensioni e mezzo, con una maggiore interazione ambientale e abilità extra per il protagonista, che potrà effettuare un doppio salto e difendersi da eventuali minacce mentre cerca di condurre i Mudokon in salvo.

MotoGP 21 MotoGP 21, una delle immagini ufficiali del gioco. In uscita il 22 aprile MotoGP 21 vede ancora una volta il team italiano Milestone impegnato nell'offrire agli appassionati di motociclismo un racer dalle ampie sfaccettature simulative, caratterizzato da un modello di guida solido e ampiamente regolabile, ideale dunque per qualsiasi esigenza: dagli utenti meno esperti ai puristi del genere. Un impianto anche stavolta al servizio di una struttura tradizionale, con gare veloci e prove a tempo ma anche una modalità carriera che promette grandi numeri e sostanza, mettendoci al comando di un pilota determinato a scalare le classifiche partendo dalle divisioni minori per poi debuttare nel campionato ufficiale MotoGP.