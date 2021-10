Multiversus: marchio registrato da Warner Bros, è un gioco in stile Smash Bros. per un rumor

Tramite il sito Justia vediamo che Warner Bros. Entertainment Inc. ha registrato un nuovo marchio chiamato Multiversus. Secondo la registrazione, si tratta di un videogioco. La registrazione è iniziata il 30 settembre 2021. Ora, un rumor afferma che si tratta di un picchiaduro in stile Smash Bros. e che è in sviluppo presso NetherRealm.

Il rumor, condiviso su Reddit, afferma che si tratta di una nuova IP, un picchiaduro all'interno del quale saranno presenti tutta una serie di personaggi provenienti da vari franchise. Secondo il leak, Multiversus includerebbe vari personaggi, tra i quali non mancheranno Shaggy (da Scooby Doo), Gandalf (dal Signore degli Anelli), Tom & Jerry, Batman, Fred Flinstone, Mad Max, Johnny Bravo e Harry Potter e Ron; questi ultimi due, però, sembrano avere alcuni problemi con i diritti, quindi non è detto che siano presenti.

Shaggy in un meme di Mortal Kombat

Secondo l'autoproclamato leaker, che non ha dato prove e non ha mai condiviso altre informazioni in passato, lo sviluppo è iniziato da un po' ma non vi sono informazioni su un annuncio. L'idea è nata, a suo dire, in seguito ai meme di Shaggy in Mortal Kombat. Warner Bros. ha apprezzato l'idea di combinare diverse proprietà intellettuali per creare un tag team battle in stile Smash Bros. Per il momento non sappiamo altro.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un rumor e quindi bisogna prenderlo con le pinze. Il solo fatto che l'origine del gioco sia merito del meme di Shaggy pare un'assurdità, ma per ora non possiamo affermare con certezza che quanto indicato sia un falso.

L'unica cosa sicura è che il marchio Multiversus è stato registrato da Warner Bros., quindi qualcosa è in sviluppo. Speriamo di scoprire di cosa si tratti al più presto.

