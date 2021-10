Phasmophobia: update di Halloween, Nightmare, ha una data di uscita

Gli autori di Phasmophobia hanno annunciato che un nuovo aggiornamento è in arrivo. Si tratta dell'update Nightmare, dedicato ad Halloween. La data di uscita è il 25 ottobre 2021 alle 17:00 ora italiana.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Kinetc Game ha scritto: "Siamo stati silenziosi ultimamente, ma ecco alcune eccitanti novità". A seguire hanno condiviso un'immagine che mostra il nome dell'update di Phasmophobia , Nightmare per l'appunto, la data di uscita e l'orario (segnato sotto il fuso orario britannico). Purtroppo il tweet non riporta altre informazioni.

Guardando la pagina di Trello di Phasmophobia, possiamo però vedere che è presente un annuncio legato a una nuova modalità. Viene indicato che vi sarà anche un livello di difficoltà noto come "Incubo", due nuovi tipi di fantasmi, alcune modifiche ai livelli di difficoltà, una nuova mappa legata a un accampamento in un bosco - che supponiamo sia quello mostrato nell'immagine del tweet - e "molte altre novità".

Il precedente update aveva introdotto, oltre a una serie di correzioni, anche nuovi e migliorati strumenti e due nuovi fantasmi. Ora, però, Phasmophobia sembra pronto a ricevere un aggiornamento ancora più corposo e interessante.

Ecco anche i dettagli dell'update per il 1° anniversario di Phasmophobia del 18 settembre.