Guardians of the Galaxy: dimensioni del download su PS5, PS4, PC e Xbox Series S

Uno dei giochi più attesi di questi mesi è Marvel's Guardians of the Galaxy, nuovo gioco d'azione di Eidos Montreal e Square Enix. Ora, sono state segnalate le dimensioni del download per varie versioni del gioco, precisamente PC, PS4, PS5 e Xbox Series S.

Come potete vedere qui sotto, l'account Twitter PlayStation Game Size segnala che la versione PC, come già sapevamo, peserà 80 GB. Su PS4, invece, si arriverà a 59.997 GB, mentre su PS5 quasi la metà, ovvero 31.132 GB. Inoltre, l'account segnala anche la dimensione del download su Xbox Series S: 42.230 GB. La fonte precisa di non essere certa se il peso sia lo stesso su Xbox Series X.

Il team di Marvel's Guardians of the Galaxy ha confermato il peso di 80 GB per la versione PC del gioco e ha annunciato che per le versioni PlayStation era "preferibile avere circa 50 GB di spazio a disposizione". Ora, PlayStation Game Size - anche se non in modo ufficiale - ha dato informazioni più precise.

