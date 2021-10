TCL annuncia lo smartphone TCL 205, il televisore TCL C82 e la soundbar TS8132

"Mentre il mondo inizia a godere del 5G in più aree, e i servizi si spostano per riflettere questa crescente domanda di connettività istantanea, noi siamo qui per colmare il gap tra convenienza e internet mobile veloce."

Televisore TCL C82

TCL C82, il televisore collocato in un salotto

Disponibile nelle versioni da 55 e da 65 pollici, rispettivamente al prezzo di 1399€ e 1799€, il televisore TCL C82 utilizza la tecnologia proprietaria TCL Mini-LED e 4K HDR Premium, in grado di offrire una qualità dell'immagine straordinaria grazie a migliaia di Mini-LED e ad una gamma dinamica di 20 stop per una resa delle scene chiare spettacolare e prestazioni HDR ancora più realistiche. Il comparto audio del televisore è affidato a Onkyo e alla tecnologia Dolby Atmos.

TCL C82 si pone come un'ottima scelta anche per i videogiocatori grazie alla modalità Game Master Pro, che regola le impostazioni del pannello per una maggiore reattività, e alla connettività HDMI 2.1 da 48 Gbps per una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz in 4K con VRR per eliminare stutter e tearing.

Non è tutto: il televisore TCL C82 include anche una videocamera magnetica grandangolare con risoluzione 1080p che sfrutta il sistema operativo Android TV per consentirci di rimanere in contatto con i nostri cari e condividere le proprie esperienze sullo schermo.

TCL C82, la schermata delle app

Scheda tecnica TCL C82

