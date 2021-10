Eternals: voti delle recensioni internazionali non positivi, media bassa su Metacritic

Quest'oggi sono state rese disponibili le recensioni di Eternals, il nuovo film di Marvel in arrivo il 5 novembre 2021. La pellicola di Chloe Zhao ha ricevuto voti molto discordanti, con una media finale molto bassa. Su Metacritic, ad esempio, il film si è fermato a 58/100 (al momento della scrittura).

Nella recensione di Movieplayer, l'opera di Chloe Zhao è stata elogiata, con un voto finale di 4.5/5, spiegando che è "denso di informazioni e ad alto ritmo, ricco di umorismo e azione, Eternals coinvolge lo spettatore nel migliore dei modi". Tra i lati negativi vi è invece la CGI, non sempre ad altissimo livello.

Ecco invece i voti delle recensioni internazionali di Eternals:



88 - Observer

80 - Total Film

80 - ScreenRant

75 - The Wrap

70 - Los Angeles Times

70 - Variety

70 - The Hollywood Reporter

70 - IGN USA

65 - Slash Film

63 - USA Today

60 - Empire

60 - BBC

60 - CNN

58 - IndieWire

56 - Polygon

50 - ScreenDaily

42 - The Playlist

40 - The Telegraph

40 - The Guardian

Parte del cast di Eternals

Tra le recensioni migliori troviamo ad esempio quella dell'Observer che spiega: "Zhao mantiene queste idee di vasta portata con i piedi per terra attraverso la sua visione e la precisione delle immagini realizzate da lei e dal veterano dell'MCU Ben Davis. Per una volta in un film come questo, le onde dell'oceano e i paesaggi nuvolosi hanno lo stesso peso delle battaglie ultra-coreografiche tra intrusi intergalattici."

Al tempo stesso, troviamo recensioni come quella di Polygon che afferma: "Dopo oltre un decennio di dominio della formula del MCU, è facile scambiare la devianza di Eternals per profondità. I film che lottano con esperienze difficili possono spesso essere difficili da guardare, e intenzionalmente. Sfortunatamente, Eternals non è audace, semplicemente incongruo. La spiegazione più semplice è quella più vera: Eternals è un disastro."

Per confronto, la media voti di Dune è 75. The Suicide Squad ha ottenuto un 72, mentre Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha ottenuto un 71. Avengers Endgame ha ottenuto un 78.

Il pubblico potrà dare la propria opinione su Eternals solo dopo l'uscita. Non ci resta che attendere!