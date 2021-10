Dune: cifre record al botteghino durante il giorno di uscita per il film Warner Bros

Dune, il film di Warner Bros., ha guadagnato cifre record al botteghino durante la settimana di apertura. Si tratta del miglior risultato dall'inizio della pandemia. Durante il primo giorno, il film ha ottenuto 17.5 milioni di dollari: secondo gli analisti l'intero weekend dovrebbe essere valso 40 milioni.

Per darvi dei punti di riferimento, dovete sapere che nel weekend di apertura Halloween Kills ha guadagnato 14.5 milioni, No Time To Die si è fermato a 11.88 milioni, mentre Venom Let There Be Carnage è arrivato a 9.1 milioni. Ovviamente le cifre sono ben diverse se prendiamo in considerazione tutto il periodo successivo all'uscita. Per ora, però, il confronto più sensato è con il weekend di apertura che ci mostra come Dune sia un grande successo.

Il cast di Dune

Il regista di regista di Dune, Denis Villeneuve, ha recentemente espresso la propria opinione sui film Marvel: sono "un taglia e incolla", a suo dire.

