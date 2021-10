Halo: Hasbro svela la Needler gun versione Nerf, preordini aperti

Nerf gun a tema Halo

Hasbro ha annunciato una Nerf gun basata sul franchise di Halo. Si tratta di una Needler Gun che assomiglia in tutto e per tutto all'arma dei Covenant. I preordini di questo pezzo da collezione sono aperti da ora sul sito ufficiale, che svela tutte le caratteristiche, insieme alla data di uscita.

Tramite il sito ufficiale di Hasbro possiamo vedere che la data di uscita, in UK, è il primo novembre 2022. Amazon USA, invece, segnala il primo dicembre 2022. Il sito di Hasbro indica che la data di uscita potrebbe cambiare, quindi è chiaro che non vi sia ancora una data certa per la distribuzione di questa Nerf Gun a tema Halo. Ci sarà comunque da aspettare molti mesi, come minimo.

Il prezzo è di 99.99 sterline, ovvero circa 118 euro. La Neft gun a tema Halo, secondo la descrizione ufficiale, "riproduce l'aspetto del blaster della serie di videogiochi Halo! Immagina di essere uno dei Banished o Covenant e preparati a combattere l'UNSC! Questo Nerf dart blaster ricrea il design distintivo del blaster con aghi flessibili che si illuminano quando si afferra l'impugnatura! Spara i dardi e guarda gli aghi spegnersi per simulare il modo in cui vengono lanciati dal blaster nel gioco. Altri dettagli luminosi si aggiungono all'eccitante presentazione visiva. Questo blaster completamente motorizzato spara 10 dardi di fila dal tamburo rotante. Include 10 dardi in schiuma Nerf Elite. Passa alla modalità display per illuminare il blaster e metterlo in mostra sul supporto. Include una game card con contenuti in-game nel gioco Halo Infinite".

Per essere utilizzato richiede 6 batterie AA da 1.5V. Lo stand per esporre la Neft gun a tema Halo è incluso nel prezzo. Diteci, cosa ne pensate di questa riproduzione?

Parlando invece di Halo Infinite: il ray tracing su PC arriverà dopo il lancio.