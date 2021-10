Oculus Quest Pro: video mostra il design del nuovo visore, per un leak

Un nuovo leak dedicato al visore di realtà virtuale di Facebook sta circolando online, precisamente sotto forma di video. Come potete vedere nel tweet poco sotto, mostrerebbe il design di Oculus Quest Pro, oltre che dei suoi controller.

Questo visore, che si ritiene sia Oculus Quest Pro, sembra avere dimensioni inferiori al precedente modello. Inoltre, i controller mancano dell'anello esterno: secondo alcuni rumor, come segnalato tramite ResetEra - dove il leak è rimbalzato -, i controller saranno dotati di telecamere. Altri rumor affermano che il device avrà un sistema di eye-tracking e anche di rilevazione delle espressioni facciali. Ovviamente non possiamo sapere se vi sia del vero in tutto questo.

Possiamo anche notare che il video non presenta il prodotto dal punto di vista di un videogiocatore, ma di un lavoratore: è possibile che l'Oculus Quest Pro sia pensato soprattutto per il mondo del business e che il prezzo finale sia ben più alto degli altri modelli. Si tratta solo di speculazioni, per ora. La possibile data di annuncio è il 28 settembre, al Facebook Connect. Non ci resta che attendere.

