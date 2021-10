Resident Evil 4 VR, la recensione della versione Oculus Quest 2 del grande classico Capcom

La realtà virtuale migliora a vista d'occhio, ma il divario tecnico con il videogioco classico deve ancora essere colmato. Ammettiamo però di trovare stranamente piacevole ripercorrere la storia dei videogame con un visore in testa, perché è quello che stiamo facendo. Ammaliati dall'innegabile potenza della VR, ancor di più da quella priva di cavi che offre Oculus Quest, viviamo in questa strana situazione nella quale passato e futuro convivono in ambigua armonia. Tecnicamente la VR è due generazioni indietro, ma per tutto il resto lo è due avanti: nella recensione di Resident Evil 4 VR per Oculus Quest scopriremo come questo sia possibile.

Un Leone d'altri tempi

El Gigante è ancora più... gigante, nella versione VR.

Resident Evil 4 VR è il gioco di sempre, identico in tutto e per tutto alla versione uscita su GameCube nel 2005, eccetto i contenuti aggiuntivi come la modalità Mercenari e la ministoria dedicata ad Ada. La grafica è più pulita, c'è stato un leggero restauro nel corso del tempo di cui si vedono i risultati anche qui, sebbene con una prospettiva totalmente diversa, ma il grosso del lavoro è stato fatto per adattarne il gameplay alle meraviglie della realtà virtuale. E da questo punto di vista non c'è davvero di cui lamentarsi, per merito della bravura del team che si è imbarcato in questa avventura, ma anche di un gioco che non riesce proprio a smettere di stupire. Chi lo avrebbe mai detto che Resident Evil 4 si sarebbe trovato così a suo agio in un contesto tanto differente?

Alcune sequenze del gioco originale sembrano davvero essere state pensate fin dal primo momento per la realtà virtuale, tanto ci siamo divertiti a riviverle inforcando Oculus Quest 2. Il primo assalto nel villaggio è a dir poco fuori di testa, quando ti ritrovi nell'arena con El Gigante ti senti davvero in pericolo, oppresso, indifeso, tanto che vorresti strapparti via il visore dalla testa per riprendere fiato. Non è tanto paura, però c'è anche quella, ma una sorta di overdose da divertimento. Aiuta tantissimo questa cosa di non avere fili di mezzo, specialmente in un gioco che intelligentemente abbraccia la VR appieno, permettendo così di controllare le due mani del protagonista indipendentemente (cosa che paradossalmente non accade nella versione per PSVR del più recente Resident Evil 7). Ci sono anche sezioni meno divertenti, dove le potenzialità della realtà virtuale rimangono un po' con il freno tirato, in questo caso tutte le volte che ci ritroveremo nella barca (chi lo ha giocato sa, gli altri se ne accorgeranno), ma non c'è un singolo momento del gameplay nel quale questo Resident Evil 4 VR non funziona.