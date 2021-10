Twitch: pulsanti Rewind, Remind Me e Watch Trailer in fase di test, ecco cosa sono

La piattaforma di video streaming Twitch ha annunciato che è attualmente in fase di test un nuovo pulsante di Rewind, per tornare indietro durante una diretta e poter quindi rivedere una scena persa. Inoltre, sono in fase di prova anche un pulsante Remind Me e un pulsante Watch Trailer.

Secondo quanto segnalato da Twitch, una pressione del pulsante Rewind permetterà di tornare indietro di due minuti. Una volta tornati indietro con il pulsante Rewind di Twitch, è possibile scorrere ciò che è stato trasmesso finora e anche guardare ciò che si è perso a diverse velocità, come si farebbe con qualsiasi altro Twitch VOD (video on demand).

Inoltre, se premete il pulsante Rewind, sarete ancora in grado di vedere cosa sta succedendo nello stream dal vivo, grazie a una finestra picture-in-picture che apparirà sopra la chat. Tuttavia, se uno streamer non ha i VOD abilitati, non sarà possibile utilizzare il pulsante Rewind. Il test del pulsante Rewind sarà esteso a circa un quarto degli spettatori nei prossimi giorni, secondo Twitch.

Twitch sta anche testando altri due pulsanti. Il pulsante Remind Me permetterà di ottenere un promemoria per un prossimo stream programmato, dice l'azienda. Il pulsante Watch Trailer permetterà di guardare il trailer del canale di uno streamer (se ne ha uno).

Vi ricordiamo infine che Netflix consentirà il co-streaming su Twitch del primo episodio di Arcane.