Riders Republic: niente doppiaggio italiano, Ubisoft dà la conferma ufficiale

Ubisoft ha una buona quantità di giochi in uscita nel corso dei mesi. Uno di questi è Riders Republic. Si tratta di un gioco sportivo molto arcade. La domanda ora è: Riders Republic è doppiato in italiano? Ubisoft ha confermato che non sarà doppiato nella nostra lingua, ma ci saranno i sottotitoli.

Tramite Twitter, l'account ufficiale di Riders Republic ha svelato che il gioco sarà doppiato in inglese, tedesco e francese. I menù e i sottotitoli saranno invece in inglese, tedesco, francese, russo, koreano, spagnolo, polacco, cinese (Cina), italiano, giapponese, portoghese (Brasile) e cinese (Hong Kong).

Non trattandosi di un gioco profondamente narrativo, è credibile che per molti giocatori non sia un problema la mancanza del doppiaggio italiano in Riders Republic. Ubisoft ha deciso di non doppiare nemmeno Far Cry 6: la scelta della compagnia francese non è stata apprezzata da tutti gli appassionati italici.

Nel nostro provato di Riders Republic, vi abbiamo spiegato che "Tutti coloro che conoscono Steep potrebbero avere un'idea di cosa aspettarsi da questa nuova opera di Ubisoft Annecy. Gli altri potrebbero scoprire un modo di intendere gli open world molto libero, in grado di adattarsi al vostro ritmo, non importa che siate animali sociali o esploratori solitari. In attesa della nostra recensione, avete ancora qualche ora per familiarizzare coi controlli e le modalità di gioco, ricordando che potrete portarvi tutti i progressi fatti nel gioco finale."