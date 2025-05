Riders Republic di Ubisoft diventerà un film diretto dai registi di Bad Boys: Ride or Die

Stando al comunicato ufficiale diramato dalla compagnia, Adil El Arbi e Bilall Fallah , la coppia di registi dietro a Bad Boys for Life e Ride or Die, che dirigeranno la produzione. La sceneggiatura sarà firmata da Noé Debré , famoso per il suo lavoro con La ragazza di Stillwater e Il mondo è tuo.

I (pochi) dettagli svelati da Ubisoft

Il film è prodotto da Sidonie Dumas (Splice), Rémi Cervoni (Neneh Superstar) di Gaumont; Jordan Cohen (Beyond Good & Evil - Netflix) produce per Ubisoft Film & Television, con Gérard Guillemot (Assassin's Creed - Film) e Margaret Boykin (Werewolves Within) che supervisionano il progetto per Ubisoft, in coproduzione con Nabil Ben Yadir (La Marche) di 10.80 Films.

Non sono stati condivisi molti altri dettagli, se non che l'adattamento è "pronto per essere un film d'azione elettrizzante, che offre emozioni senza sosta, umorismo e acrobazie spettacolari sulle piste innevate delle Alpi".

Riders Republic è un videogioco arcade a base di sport estremi, dove i giocatori competono in multiplayer in gare spettacolari con fino a 50 partecipanti in vaste mappe ispirate ai parchi naturali americani. Le discipline includono il downhill, lo sci, lo snowboard e il volo in tuta alare. È disponibile dalla fine di ottobre 2021 su PC e console PlayStation e Xbox.