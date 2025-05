Clair Obscur: Expedition 33 ha stregato anche EDGE, ecco i nuovi voti della rivista

Sono arrivati i voti delle recensioni dell'ultimo numero di EDGE relativi agli ultimi giochi arrivati sul mercato. Tra questi c'è anche Clair Obscur: Expedition 33 che ha ricevuto uno dei rarissimi 10 elargiti dalla rivista, che solitamente è di manica stretta con le valutazioni.

Il GDR a turni di Sandfall Interactive può vantare di essere uno dei sei giochi ad aver ottenuto un perfect score dalla redazione inglese nell'arco degli ultimi cinque anni. Gli altri sono Astro Bot, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Immortality ed Elden Ring.