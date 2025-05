Spunta un video del prototipo di Clair Obscur: Expedition 33, che si chiamava We Lost ed era alquanto diverso

Durante le prime fasi di sviluppo, il gioco veniva identificato con il titolo "We Lost" , e a quanto pare si presentava molto diverso in termini di caratterizzazione, grafica e anche vari elementi di gameplay, sebbene la struttura e il concetto generale fossero già stabiliti.

È stato recuperato un video di quello che doveva essere il prototipo di Clair Obscur: Expedition 33 , una versione preliminare che mostra un gioco alquanto diverso da quello che è stato poi realizzato in versione definitiva, con tanto di titolo differente.

Un'evoluzione notevole

Reso poi privato, il video è riemerso in queste ore grazie a qualche utente di Reddit che l'aveva salvato e l'ha rimesso a disposizione, cosa che ci consente di vedere la notevole evoluzione che il gioco ha subito nel lungo sviluppo, iniziato nel 2019.

Già all'epoca veniva presentato come una "versione moderna in 3D del genere JRPG", ma con uno stile occidentale. Tale poi è rimasto, ma molte cose sono cambiate, a partire proprio dall'ambientazione e dal look generale.

Il prototipo di We Lost sembrava più tendente allo steampunk di quanto non sia invece Clair Obscur: Expedition 33, che ha subito una geniale virata verso l'estetica da Belle Epoque francese, incrementando l'originalità della visione.

Anche il sistema di combattimento sembrava più classico rispetto all'inserimento degli elementi interattivi che caratterizzano invece la versione definitiva, ma in generale si tratta di un'interessante testimonianza di quanto un piccolo progetto possa crescere e diventare un prodotto in grado di conquistare il mondo.