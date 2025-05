30 anni fa, la sconvolgente scommessa di Sega: il lancio di una console a sorpresa

A dire il vero si tratta di 30 anni e un paio di giorni, ma rimaniamo comunque vicini alla ricorrenza: l'11 maggio 1995, Sega stupì il mondo videoludico lanciando a sorpresa il Saturn sul mercato nord americano, anticipando di diversi mesi quella che era l'uscita fissata da tempo dalla compagnia. Una mossa ardita che, nei pensieri di Sega, doveva fornire un vantaggio sulla concorrenza diretta e in particolare sulla minacciosa PlayStation di Sony, che di lì a poco sarebbe arrivata sul mercato e l'avrebbe sconvolto. Non andò per nulla bene, ma rimane un episodio molto particolare della storia videoludica, che merita di essere ricordato soprattutto in questo periodo in cui lo "shadow drop", curiosamente, sembra invece funzionare decisamente bene per quanto riguarda i videogiochi.

Lanciare un hardware è però tutto un altro paio di maniche, e Sega comprese nel volgere di poco tempo la pericolosità di una mossa del genere. Saturn era stato lanciato già il 22 novembre del 1994 in Giappone, dove stava incontrando un'ottima risposta da parte del pubblico, non per nulla raggiungendo praticamente più di metà delle sue vendite complessive proprio in patria, ma in occidente la situazione era ben più complessa. Il progetto iniziale era di lanciare la nuova console il 2 settembre 1995, nel corso del cosiddetto "Saturnday", all'interno di un piano di marketing che doveva prendersi decisamente più tempo di quanto accadde in seguito, ma il quartier generale giapponese la pensava diversamente e impose un netto cambio di idea.