La nuova GPU Battlemage Arc B770 arriva la prossima settimana? La risposta di Intel fa ben sperare

Le attuali GPU Intel Arc B580 e B570 hanno dimostrato di poter competere nella fascia media del mercato, offrendo un'alternativa interessante alle proposte di Nvidia e AMD, soprattutto in termini di prezzo. Tuttavia, è nella fascia alta che la competizione si fa più agguerrita e dove Intel non ha ancora presentato una soluzione in grado di impensierire seriamente i leader del settore. L'ipotetica Arc B770 potrebbe colmare questo vuoto.

Gli ultimi rumor sulla GPU Intel Arc B770

Indiscrezioni sempre più insistenti parlano di una possibile scheda grafica Arc B580, anch'essa equipaggiata con 24GB di memoria video. Questa ipotesi, unita a precedenti segnalazioni di partner al lavoro su una configurazione dual-B580 orientata però a utilizzi professionali, dipinge un quadro in evoluzione per l'offerta di Intel. Tuttavia, l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori si è concentrata in particolare sulle risposte che Intel sta fornendo agli utenti interessati a soluzioni grafiche con prestazioni superiori.

Le risposte fornite da Intel su X (fonte: videocardz)

Numerosi utenti, commentando l'annuncio della Arc Pro, hanno espresso il desiderio di conoscere maggiori dettagli su una potenziale GPU Battlemage di fascia alta, in particolare la chiacchierata Arc B770, erede designata dell'attuale Alchemist A770. Da mesi circolano voci sull'esistenza di due chip Battlemage: il BMG-G21, che dovrebbe alimentare le schede B580 e B570, e il più potente BMG-G31, caratterizzato da un numero maggiore di core grafici. Proprio in risposta a queste sollecitazioni, Intel ha iniziato a interagire con gli utenti, invitandoli a "restare sintonizzati" e lasciando intendere che "c'è altro in arrivo".

Secondo le indiscrezioni più recenti, la B770 potrebbe essere dotata di un numero maggiore di core Xe2 rispetto alle sorelle minori, un bus di memoria più ampio e una quantità di memoria GDDR6 che potrebbe arrivare fino a 16 GB o addirittura superiore in alcune varianti professionali. Queste specifiche, se confermate, posizionerebbero la B770 in diretta competizione con le schede di fascia media e medio-alta di Nvidia e AMD, come la presunta RTX 5060 Ti.

E voi che cosa ne pensate? Sarebbe il momento giusto per Intel di entrare nella mischia? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Intel abbassa i prezzi dei processori Core Ultra 200S: il modello 265K scende a 299 dollari.