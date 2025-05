Nico Robin nel cosplay di fanta_gutz ci fa immaginare come sarà la pirata nel live action di One Piece

One Piece è una serie con tanti appassionati, nati attorno al manga, cresciuti negli anni grazie all'anime e più recentemente supportati dal live action di Netflix. Parlando proprio di quest'ultimo, con l'attesa seconda stagione verranno svelati nuovi personaggi come l'apprezzata Nico Robin. In attesa di vedere come apparirà nella serie televisiva, possiamo goderci una serie di cosplay come quello realizzato da fanta_gutz.

Nico Robin, come altri personaggi della serie, appare inizialmente come una sorta di avversaria di Luffy e della sua ciurma. La donna si unisce poi ai Cappelli di Paglia. Il suo potere è legato alla capacità di evocare parti del proprio corpo da qualsiasi superficie, cosa che la rende molto versatile nei combattimenti.