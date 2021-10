Horizon, Guerrilla Games sta lavorando per espandere il franchise, stando a un annuncio lavorativo

Stando a quanto leggibile da un annuncio lavorativo, Guerrilla Games intende ampliare il franchise Horizon con progetti esterni a quelli della serie principale. Lo studio olandese è alla ricerca di un Co-Dev Producer che si occupi di "espandere l'universo di Horizon in direzioni nuove ed emozionanti. Assumendo questo ruolo diverrai parte di un gruppo specializzato nella supervisione di giochi esterni."

L'annuncio parla esplicitamente di giochi, quindi non di merchandise o outsourcing. Se vogliamo va a rafforzare le voci sulla lavorazione di un Horizon per visori VR, nello specifico per PlayStation VR, e sulla strategia di Sony di diffondere le sue proprietà intellettuali anche al mondo mobile.

Naturalmente il focus dello studio rimane su Horizon: Forbidden West, ma negli ultimi tempi, tassello dopo tassello, la strategia perseguita da Sony è sempre più chiara, e mostra come la multinazionale giapponese voglia espandere il marchio PlayStation e le sue proprietà intellettuali più forti il più possibile, andando alla ricerca di nuovi mercati. L'assalto al PC è già iniziato da tempo e prosegue con titoli di primo livello come God of War, ma chissà cosa ci riserverà il futuro.