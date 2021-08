Psychonauts 2, voti eccellenti dalla stampa internazionale

Psychonauts 2 ha ricevuto voti eccellenti da parte della stampa internazionale, che ha riconosciuto praticamente all'unanimità le grandi qualità del titolo sviluppato da Double Fine Productions.

Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Psychonauts 2, questo sequel rende onore al precedente capitolo e conferma lo stato di grazia di Tim Schafer, capace ancora una volta di proporre una scrittura brillante e creare mondi fantastici.

Un'opinione, come detto, condivisa dalla stragrande maggioranza delle testate internazionali, che non a caso hanno contribuito a un Metascore attualmente pari a ben 87 e con un'unica valutazione poco entusiastica, quella di We Got This Covered.

Psychonauts 2, i voti della stampa internazionale