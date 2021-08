Battlefield 2042: c'è già un sito che vende cheat a mesi dal lancio

Mancano ancora parecchie settimane al lancio di Battlefield 2042, il nuovo sparatutto multiplayer di DICE, ma in rete c'è già un sito che ha messo in vendita dei cheat.

Il fenomeno del cheating nel panorama dei titoli multiplayer ormai è una piaga che va avanti da anni. Ci sono siti che rivendono veri e propri pacchetti ad abbonamento mensile o settimanale, che includono ad esempio wall hack per vedere i nemici attraverso i muri, aimbot per non mancare neppure un colpo e addirittura modifiche al rinculo delle armi. Va da sé che i bari in possesso di tali strumenti hanno un enorme vantaggio rispetto ai giocatori onesti, rovinando così l'esperienza multiplayer. Lo sa bene Call of Duty: Warzone, ma anche Rainbow Six Siege e Destiny 2, con Ubisoft e Bungie che di recente hanno avviato una causa legale milionaria contro i proprietari di uno dei sopracitati siti.

Questa volta tuttavia si è andato un po' oltre, visto che, come accennato in apertura, c'è un sito che ha iniziato a vendere i cheat di Battlefield 2042, quando ancora mancano diverse settimane al lancio, previsto per il 22 ottobre. Il sito IWantCheats infatti propone un assortimento completo di barbatrucchi, che a quanto pare sarà già funzionante a partire dalla beta tecnica prevista per il mese di settembre. Tra i "servizi" offerti troviamo la dotazione standard, ovvero aimlock, ESP (per vedere in qualsiasi momento e ovunque giocatori, oggetti e casse), nonché un pratico radar, da configurare a proprio piacimento sullo schermo.

Battlefield 2042, i servizi offerti per i cheater.

La nostra speranza è che il servizio offerto dal sito sia solo una bufala, altrimenti il solo pensiero che un gioco come Battlefield 2042 possa essere "bucato" a così tante settimane dal lancio... beh, fa davvero rabbrividire.