Halo: The Master Chief Collection festeggia i 20 anni di Halo con nuovi contenuti

Halo: The Master Chief Collection festeggia a modo suo i 20 anni di Halo e di Xbox con l'arrivo di nuovi oggetti e contenuti a tema, legati soprattutto alla prima Xbox e al primo Halo: Combat Evolved fra armature, armi, skin e oggetti celebrativi vari.

Tra le cose più bizzarre troviamo sicuramente lo zainetto peluche ispirato ai Grunt, ma anche alcune nameplate alquanto bizzarre come quella con Clippy e quella con il gatto nell'armatura di Master Chief. Rimanendo in tema di armature ma tornando in ambito più serio, c'è in arrivo il Set Armatura Orion, visto in Halo 2: Anniversary e ispirato a quello visto nell'originale presentazione di Halo del 1999.

Tra novembre e dicembre verranno messi a disposizione vari altri oggetti dopo l'armatura Orion, come l'AR "OGX" ispirato ai colori della prima Xbox e il BR con lo stesso stile, oltre al Rucksack come zaino tratto da Halo 3.

Halo: The Master Chief Collection, i contenuti celebrativi per i 20 anni a novembre

Andando un po' più sul bizzarro, arriveranno anche il gli accessori dedicati alla prima Xbox come le Duke Shoulders, che posizionano dei controller originali Xbox (il Duke, appunto) sulle spalle degli Spartan, e il The Beast, uno zaino che riproduce in pratica proprio la prima console Xbox sulla schiena del personaggio.

In arrivo anche l'armatura Mirage e tanti altri accessori, mentre a dicembre arriveranno anche ulteriori armi a tema OGX, come visibile dalla roadmap.

Halo: The Master Chief Collection, i contenuti celebrativi dei 20 anni in arrivo a dicembre

Nel frattempo, abbiamo visto anche un nuovo video gameplay sulla modalità Oddball di Halo Infinite e un trailer live action per il nuovo capitolo.